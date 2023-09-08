Başkan Oktay zabıta haftası nedeniyle personeline seslendi:“Hepinize çok güveniyorum”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeni ile düzenlenen kahvaltı programında Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi

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Başkan Oktay zabıta haftası nedeniyle personeline seslendi:“Hepinize çok güveniyorum”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personelini kahvaltıda ağırladı. Oktay, "Her birinize çok güveniyorum. Yaptığınız ve yapacağınız tüm çalışmalar için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeni ile düzenlenen kahvaltı programında Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Konuşmasına Zabıta Haftası'nı kutlayarak başlayan Başkan Oktay, zabıta personelinin çok zor bir görevi yerine getirdiğini belirterek "Sizler polis, jandarma gibi diğer kolluk kuvvetleriyle kıyaslandığınızda yetkileriniz onlarınki kadar fazla değil fakat halkın sizden beklentisi çok fazla. Yeri geldiğinde onlardan çok daha büyük görevler alıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Başkan Oktay zabıta haftası nedeniyle personeline seslendi:“Hepinize çok güveniyorum”

"ZORLUKLAR TECRÜBEMİZİ ARTTIRIYOR"

Zabıta personelinin üstlendiği bu önemli görevleri layıkıyla yerine getirdiğini de sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Oktay; "Vatandaşların beklentisini karşılıyorsunuz. Bu da sizin görev aşkınızdan kaynaklanıyor. Zorluklarla karşılaşıyoruz, fakat bu zorluklar karşısında tecrübemizi de arttırıyoruz. Birimimizde potansiyelimiz fazlasıyla yüksek. Her birinize çok güveniyorum. Yaptığınız ve yapacağınız tüm çalışmalar için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Oktay zabıta haftası nedeniyle personeline seslendi:“Hepinize çok güveniyorum”

"BU MESLEK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirten Zabıta Müdürü Metin Kaleminalı ise "Bu meslek bizim için çok kıymetli. Başkanımızın da bizler için düzenlediği bu etkinlik bize verdiği değeri gösteriyor. Gerçekten de çok zor bir görev icra ediyoruz. Yaz aylarında nüfusu dört beş kat artan Marmaris'e hizmet veriyoruz. Ama buna rağmen başkanımızın bize duyduğu güven, verdiği destek bizlere güç veriyor. Onun için şahsım ve sizlerin adına Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda Kaleminalı tarafından Başkan Oktay'a zabıta teşkilatı logosunun anlamını ifade eden bir plaket sunuldu.

Düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı ve Suzan Zift katıldı.

KAYNAK: İHA

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