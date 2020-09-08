Başkan Palancıoğlu’ndan başsağlığı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçik için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu mesajında şu açıklamalara yer verdi; "Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlerimize, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan mehmetçiğimiz Serdar Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Bu millet her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Bu kapsamda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin ve devletimizin başı sağ olsun."