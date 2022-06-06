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Başkan Şadi Yazıcı Nusaybin'de çiçeklerle karşılandı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Merdin Kızıltepe'de görev yapan Esra öğretmenin davet isteğini kırmayarak Mardin'e gitmişti. Başkan Yazıcı daha sonra Nusaybin Kaymakamının daveti ile Nusaybin'e gitti.

Başkan Şadi Yazıcı Nusaybin'de çiçeklerle karşılandı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Tuzla Gönül Elleri Çarşısı ekibi, Mardin Kızıltepe'de görev yapan Esra öğretmenin daveti üzerine Mardin'e gitti. Davete Nusaybin Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaş’ın daveti üzerine Başkan Yazıcı daha sonra Nusaybin'e giderek oradaki vatandaşlara ziyarette bulundu.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI, ESNAFA ZİYARETTE BULUNDU

Başkan Şadi Yazıcı, Nusaybinli esnaflar tarafından çiçekler il karşılandı. Çarşı esnafına ziyarette bulunan Başkan Yazıcı daha sonra belediyenin çalışmalarını inceledi.  Ayrıca Başkan Yazıcı, UNESCO tarafından Geçici Kabul Listesi'ne dahil olan dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi - Mor Yakup Kilisesi’ni gezdi.

Başkan Şadi Yazıcı Nusaybin'de çiçeklerle karşılandı

 

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