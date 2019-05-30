Başkan Şahin, “Yükselen yeni bir trend var, Gaziantep bize potansiyel veriyor"

Gaziantepliler Ankara Keçiören'de özel bir restoranda iftar yemeğinde buluştu. Gaziantep Belediye Başkanı Şahin'in ev sahipliğini yaptığı iftara, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, bürokratlar, iş adamları ve davetliler katıldı. İftar yemeği çıkışında basın mensuplarına konuşan Fatma Şahin, "Ramazan birlik ve beraberliktir. Ramazan gönül almadır, rahmettir ve sıla-ı rahimdir. Bugün biz Gaziantep'in yetiştirdiği en güçlü Ankara'ya taşıdığı beşeri sermaye ile bir araya geldik. Bizim en büyük gücümüz yetişmiş beşeri sermayemizdir. Gaziantep de her makamda çok güzel insanlar yetiştirdi. Gönül iftarında bir araya geldik" ifadelerine yer verdi.

"Yeni bir trend var"

Gaziantep'de gelecek yıla ilişkin turizm beklentilerine yönelik sorulan soruya Şahin, "Gaziantep'e gelme zamanı dedik ve gerçekten geldiler. Şehrin çok güzel misafirperverliği var. Bütün medeniyetlerin en güzel eserlerinin olduğu bir bölgedeyiz. Mezopotamya'nın en güzel noktasındayız. Dünyada yükselen bir trend var "nereye gideyim ne tadayım?" Güneş ve kumdan çıkan kültürel çeşitliliği artıran yeni bir turizm var. Böyle baktığınız zaman burası bize büyük bir potansiyel veriyor. Önemli olan bunu uluslararası boyuta taşımaktı. Yeni hedefimiz Japon ve Çinli turistleri bölgeye getirmek. Tek Gaziantep olarak da bakmıyoruz, Göbeklitepe, Zeugma, Kahramanmaraş, Adıyaman Nemrut ve Hatay hattı olarak bakıyoruz" şeklinde cevap verdi.

"En güvenli şehirlerden birisiyiz"

Askeri olarak önemli bir üs konumunda olan Gaziantep'te teröre ve suçu önlemeye yönelik sorulan soruyu cevaplaya Şahin, "En güvenli şehirlerden bir tanesiyiz, bu konuda iddialıyız. Elbette sınırımızın getirdiği riskler var ama bunu yönetme kabiliyeti olan da ve sorunlarını çözme kabiliyeti olan şehiriz. Bu bakımdan güvenlik açısından Avrupa'da, Amerika'da bir şehir ne kadar güvenliyse Gaziantep de bu kadar güvenli. 4 mevsim Gaziantep deyip herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İftara katılan protokol üyeleri yemek çıkışında davetlileri kapıdan tek tek uğurladı. İsteyenlerle de hatıra fotoğrafı çektirildi.