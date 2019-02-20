Başkan Toçoğlu SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi

SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerini Büyükşehir Belediyesi'nde misafir etti. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Başkan Toçoğlu, çevre hassasiyetini her zaman ön planda tutan bir belediyecilik anlayışı gözettiklerini ifade etti. Öğrencilerin geri dönüşüm projelerine destek sunmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Toçoğlu, genç mühendislere eğitimlerinde başarılar diledi. Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya'nın doğal güzelliklerini koruyarak hemşehrilerimizin içerisinde yaşamaktan mutluluk duyduğu, daha da yaşanabilir bir Sakarya inşa etmek. Denizi, gölleri ve nehirlerimizi inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisleri ile koruyoruz. Atıksularımızın yüzde seksenini arıtıyoruz. Bu dünya standartların üzerinde bir rakam" dedi.

"Çevreci belediye"

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, "Çevre hassasiyetinden asla taviz vermedik. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri Sakaryamızın doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarabilmek için çevreci belediye kimliğini benimsedik. Hayata geçirdiğimiz yeni yaşam alanlarıyla yeşil alanlarımızı arttırdık. Çevreci projelerimizle şehrimizi koruma altına aldık. Yatay mimari anlayışımızla da özgün bir Sakarya ortaya çıktı. Sakarya'da göğe baktığınız zaman gökyüzünü görebiliyor, yeşille, toprakla temas edebiliyorsunuz. SEKAY ile şehrimizde değerlendirilmeyen atık kalmayacak. Öte yandan enerji ve organik gübre üreteceğiz. Vahşi depolamaya da son verdik. İki adet aktarma istasyonu inşa ettik. Pamukova'da hayata geçirdiğimiz Akçay Barajı ile şehre yılda 40 milyon metreküp su terfi edeceğiz. Şehrimizin yüzde 50 su ihtiyacını Akçay Barajımızdan karşılayacağız.Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Doğayı, insanı ve hayvanları sevmek önemli. İnşallah ülkemiz sizler gibi çevre hassasiyeti yüksek genç mühendislerle refah seviyesini daha ileriye taşıyacak. Bu vesileyle geri dönüşüm projelerinize sonsuz destek vereceğimi belirtmek isterim" diye konuştu.