2007 yılında kurulan ve 2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte Torunlar Enerji bünyesinde ülkemizin ilk ve en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz haberi tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. 3 - 4 Haziran tarihleri arasında talep toplayacak şirketin onaylı izahnamenin de yayımlanmasının ardından Başkent Doğalgaz halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Başkentgaz halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

BAŞKENT DOĞALGAZ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Başkentgaz halka arz talepleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş üzerinden alınacak.

İzahnamede yer alan bilgiye göre, halka arz edilecek paylar için 2 iş günü boyunca talep toplanacak olup bu tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ

AK Yatırım Menkul Değerler AŞ

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler AŞ

Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ

Alternatif Yatırım Menkul Değerler AŞ

Anadolu Yatırım Menkul Değerler AŞ

ATA Yatırım Menkul Değerler AŞ

Deniz Yatırım Menkul Değerler AŞ

Dinamik Yatırım Menkul Değerler AŞ

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ

Global Yatırım Menkul Değerler AŞ

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler AŞ

ING Yatırım Menkul Değerler AŞ

INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler AŞ

INFO Yatırım Menkul Değerler AŞ

Integral Yatırım Menkul Değerler AŞ

İŞ Yatırım Menkul Değerler AŞ

Merbaş Yatırım Menkul Değerler AŞ

MEKSA Yatırım Menkul Değerler AŞ

Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ

Piramit Yatırım Menkul Değerler AŞ

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ

Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ

TERA Menkul Değerler AŞ

Ünlü Menkul Değerler AŞ

Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ

Yapı Kredi Menkul Değerler AŞ

Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ

BAŞKENT DOĞALGAZ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemiyle arz edileceği belirtildi.

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Halka arza konu olacak hisselerin satışını gerçekleştirecek olan ortak ise Torunlar Enerji. Böylece 1.7 milyar TL'lik bir halka arz geliri elde edilmesi hedefleniyor. Halka arz fiyatı üzerinden arz tamamlandığında ise Başkentgaz, 6.8 milyar TL piyasa değerine sahip bir şirket olarak borsanın dev şirketleri arasında yerini alacak.

Halka arz edilecek payların nominal değeri 175.000.000 TL olup, halka arz edilen payların çıkarılmış sermaye oranı yüzde 25'tir.

Başkentgaz, 175 milyon TL'lik sermayesini 9.72 TL fiyatla halka açacak.

Halka arza konu olacak hisselerin satışını gerçekleştirecek olan ortak ise Torunlar Enerji. Böylece 1.7 milyar TL'lik bir halka arz geliri elde edilmesi hedefleniyor. Halka arz fiyatı üzerinden arz tamamlandığında ise Başkentgaz, 6.8 milyar TL piyasa değerine sahip bir şirket olarak borsanın dev şirketleri arasında yerini alacak.

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ BORSA KODU

Başkentgaz bir ilki gerçekleştirerek borsada işlem gören ilk doğalgaz şirketi oluyor. Şirket bu halka arzıyla beraber, kapılarını hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara açıyor.

Başkentgaz'ın Yıldız Pazar'da, BASGZ koduyla işlem göreceği öğrenildi.

KOD: #BASGZ

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Başkentgaz halka arzında 175.000.000 LOT verilecek.

63.000.000 Lot Bireysel (%36)

Yurt içi kurumsal %18

Yurt dışı kurumsal %6

Torunlar Ç. %40

1 Lot 9.72 TL'den satışa çıkarılacak. (Iskonto oranı %23.65)

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