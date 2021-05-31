Başkent Doğalgaz halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Başkentgaz halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun onaylanması üzerine onaylı izahnamesini yatırımcılarla paylaşan Başkentgaz Doğalgaz halka arz ediliyor. Peki Başkent Doğalgaz halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Başkentgaz halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? Detaylar haberimizde...
2007 yılında kurulan ve 2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte Torunlar Enerji bünyesinde ülkemizin ilk ve en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz haberi tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. 3 - 4 Haziran tarihleri arasında talep toplayacak şirketin onaylı izahnamenin de yayımlanmasının ardından Başkent Doğalgaz halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Başkentgaz halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...
BAŞKENT DOĞALGAZ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?
Başkentgaz halka arz talepleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş üzerinden alınacak.
İzahnamede yer alan bilgiye göre, halka arz edilecek paylar için 2 iş günü boyunca talep toplanacak olup bu tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ
- AK Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler AŞ
- ATA Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Deniz Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Dinamik Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Global Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ
- ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler AŞ
- ING Yatırım Menkul Değerler AŞ
- INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler AŞ
- INFO Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Integral Yatırım Menkul Değerler AŞ
- İŞ Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Merbaş Yatırım Menkul Değerler AŞ
- MEKSA Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Piramit Yatırım Menkul Değerler AŞ
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ
- TERA Menkul Değerler AŞ
- Ünlü Menkul Değerler AŞ
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Yapı Kredi Menkul Değerler AŞ
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ
BAŞKENT DOĞALGAZ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemiyle arz edileceği belirtildi.
BAŞKENTGAZ HALKA ARZ HİSSE SENEDİ
Halka arza konu olacak hisselerin satışını gerçekleştirecek olan ortak ise Torunlar Enerji. Böylece 1.7 milyar TL'lik bir halka arz geliri elde edilmesi hedefleniyor. Halka arz fiyatı üzerinden arz tamamlandığında ise Başkentgaz, 6.8 milyar TL piyasa değerine sahip bir şirket olarak borsanın dev şirketleri arasında yerini alacak.
Halka arz edilecek payların nominal değeri 175.000.000 TL olup, halka arz edilen payların çıkarılmış sermaye oranı yüzde 25'tir.
Başkentgaz, 175 milyon TL'lik sermayesini 9.72 TL fiyatla halka açacak.
Halka arza konu olacak hisselerin satışını gerçekleştirecek olan ortak ise Torunlar Enerji. Böylece 1.7 milyar TL'lik bir halka arz geliri elde edilmesi hedefleniyor. Halka arz fiyatı üzerinden arz tamamlandığında ise Başkentgaz, 6.8 milyar TL piyasa değerine sahip bir şirket olarak borsanın dev şirketleri arasında yerini alacak.
BAŞKENTGAZ HALKA ARZ BORSA KODU
Başkentgaz bir ilki gerçekleştirerek borsada işlem gören ilk doğalgaz şirketi oluyor. Şirket bu halka arzıyla beraber, kapılarını hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara açıyor.
Başkentgaz'ın Yıldız Pazar'da, BASGZ koduyla işlem göreceği öğrenildi.
KOD: #BASGZ
BAŞKENTGAZ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Başkentgaz halka arzında 175.000.000 LOT verilecek.
63.000.000 Lot Bireysel (%36)
Yurt içi kurumsal %18
Yurt dışı kurumsal %6
Torunlar Ç. %40
1 Lot 9.72 TL'den satışa çıkarılacak. (Iskonto oranı %23.65)
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