2007 yılında kurulan ve 2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte Torunlar Enerji bünyesinde ülkemizin ilk ve en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sahibi olan Torunlar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı merak ediliyor. Peki Başkent Gaz kimin? Başkent Doğalgaz, Torunlar GYO sahibi kim? | Aziz Torun kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

BAŞKENT GAZ KİMİN?

2007 yılında kurulan, Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte Torunlar Enerji bünyesine katıldı. Böylece 6 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen şirket, Torunlar Enerji Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na devredildi.

BAŞKENT DOĞALGAZ, TORUNLAR GYO SAHİBİ KİM?

Başkent Doğalgaz'ın Torunlar Enerji GYO'ya devredilmesinin ardından şirketin yönetim kurulu da merak konusu oldu.

Torunlar Enerji Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu'nda bulunan isimler şöyle:

Aziz Torun - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Mehmet Torun - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mahmut Karabıyık - Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ali Alp - Yönetim Kurulu Üyesi

Ramadan Kumova - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan Yavuz -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. M. Emre Çamlıbel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

AZİZ TORUN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1950 yılında Erzincan’ın Kemah İlçesi’nde doğan Torunlar Enerji Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aziz Torun, 71 yaşındadır.

1975 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Torun, 1976 - 1982 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İş Müfettişliği yapmıştır.

1982 yılında iş müfettişliği görevinden ayrılan Aziz Torun özel sektörde iş hayatına devam etme kararı almıştır.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Torunlar Gıda A.Ş’nin de kurucu ortağı olan Torun, aynı zamanda kurucusu ve ortağı olduğu birçok şirkette üst düzey yöneticilik yaparak iş hayatına devam etmektedir.

Aziz Torun, kurucusu olduğu Torunlar GYO’nun aktif olarak faaliyet gösterdiği gayrimenkul ve perakende sektörünün gelişimine katkı sağlamak üzere sektör derneklerinde de görev almaktadır.

Torun, son olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) 2013 yılının Ocak ayında gerçekleşen 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2013 – 2014 dönemi GYODER Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Ayrıca Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri Derneği’nde (AMPD) uzun yıllar Yönetim Kurulu Üyeliği ve AVM’lerden Sorumlu Grup Başkanlığı görevlerini yürüten Aziz Torun aynı zamanda TÜSİAD ve Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Danışma Kurulu üyesidir.

Aziz Torun evli ve 2 çocuk sahibidir.