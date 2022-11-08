Vatandaşların alışveriş yapmasını, fatura ödemesini, para çekme ve yatırma işlemlerine imkan veren -Başkent Kart birçok kolaylık sunuyor. Temassız ödeme seçeneği de sunan Başkent Kart'a Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımları da yükleniyor. Tüm dünyada kullanılabilme özelliği bulunan Başkent Kart'a başvuru yapmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Başkent kart başvuru nasıl yapılır? 2022 Ankara sosyal yardım kartı her ay yatıyor mu?

BAŞKENT KART NEDİR?

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden tüm Ankaralıların kolayca yararlanmasını sağlayacak

Türkiye’nin en gelişmiş şehir kartıdır. Oluşturduğu ekosistemiyle birlikte sunduğu avantajlarla, tüm dünyada geçerli, her türlü alışveriş imkanını sunan, nitelikli sosyal yardım yapılmasını sağlayan ön ödemeli para kartıdır.

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BAŞKENT KART NEREDEN ALINIR? BAŞKENT KART BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başkent Kart almak isteyen vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A-Blok’ta bulunan Başkent Kart bankosundan 20₺ karşılığında teslim alabilirler.

Sosyal destek için Başkent Kart almak isteyenler https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/ internet sitesine girdikten sonra ilgili alanları doldurup başvuru yapacak.

2022 ANKARA SOSYAL YARDIM KARTI HER AY YATIYOR MU?

Ankara'da sosyal yardımların yattığı karta 2 ayda bir kez 1500 TL yardım parası yatırılıyor. Her ay para yatırılmıyor.

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ANKARA SOSYAL YARDIMI KARTI NE ZAMAN YÜKLENECEK 2022?

Ankara sosyal yardım kartı, 2022 yılında 2 ayda bir kez yükleniyor.

BAŞKENT KART NEREDE GEÇERLİ?

POS cihazı bulunan bütün işyerlerinden alışveriş yapabilir, ilgili kurumlardan fatura ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilir, ulaşım araçlarında kullanabilirsiniz.

BAŞKENT KART İLE FATURA ÖDENEBİLİR Mİ?

Başkent Mobil cüzdan üzerindeki “Fatura Ödeme” menüsünden anlaşmalı tüm kurumlara ait fatura ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞKENT KART ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Herhangi bir banka ATM’sinden şifre değişikliği yapabileceğiniz gibi (“Başkent Cüzdan” kaydı oluşturduğunuz telefon numaranızla) Başkent 153 çağrı merkezini arayarak 5’i tuşlayıp Başkent Kart menüsüne girebilir, ilgili yönlendirmelerle şifrenizi kendiniz kolayca değiştirebilirsiniz.

BAŞKENT KART NEREDE GEÇERLİ?

Başkent Kart ile online veya POS cihazı bulunan bütün işyerlerinden alışveriş yapabilir, ilgili kurumlardan fatura ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilir, ulaşım araçlarında kullanabilirsiniz.

BAŞKENT KARTTAN PARA ÇEKEBİLİR MİYİM?

Para yatırıp çekebilir, kartınızı kişiselleştirdikten sonra ise karttan karta para gönderebilir ve diğer tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.

BAŞKENT KARTIN AİDAT ÜCRETİ VAR MI?

Türkiye’nin en kapsamlı şehir kartı bir çok alanda hayatınızı kolaylaştırırken, siz de herhangi bir kart aidatı ödemezsiniz.

BAŞKENT KART İLE FATURA ÖDEYEBİLİR MİYİM?

Başkent Mobil cüzdan üzerindeki “Fatura Ödeme” menüsünden ASKİ faturalarını ödeyebilirsiniz. Yakında anlaşmalı tüm kurumlara ait fatura ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

BAŞKENT KART ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Herhangi bir banka ATM’sinden şifre değişikliği yapabileceğiniz gibi (“Başkent Cüzdan” kaydı oluşturduğunuz telefon numaranızla) Başkent 153 çağrı merkezini arayarak 5’i tuşlayıp Başkent Kart menüsüne girebilir, ilgili yönlendirmelerle şifrenizi kendiniz kolayca değiştirebilirsiniz.

BAŞKENT KART'IMDA NE KADAR PARA KALDIĞINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?

Bankaların ATM cihazlarından, Başkent Mobil uygulamasındaki “Başkent Cüzdan” menüsünden kartınızı tanımlayarak veya sisteme kayıtlı cep telefonunuzdan Başkent153 çağrı merkezini arayarak bakiye sorgulamasını yapabilir, kartınızla ilgili diğer işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.