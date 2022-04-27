Şevval Şahin sonunda isyan etti! Yiğit Marcus Aral durmak bilmiyor! Yaptığı hamle bardağı taşıran son damla oldu!Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Otobüslerde maske yasağı kalktı mı, takmak zorunlu mu?Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maske' genelgesi!Başkentte skandal görüntü! Ankara'da yaşlı bir adam elinde birasıyla çırılçıplak şekilde sokaklarda volta attı!Bakan Akar'dan önemli açıklamalar! Pençe Kilit Operasyonu ve Karadeniz'deki mayınların durumu, Putin - Zelenskiy görüşmesi...Son dakika! Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi!Ümit Erdim, HDP'li Garo Paylan'ın skandal talebini savunanlara ağızlarının payını verdi! Milli duruşu takipçilerini mest etti!Ünlü oyuncu Megan Fox'un, nişanlısıyla fantezisi mide bulandırdı! "Göğsümü kesip kanlarımı ..."FED Başkanı Powell'ın faiz çıkışı altın fiyatlarını vurdu! Gram altın sert düştü, yatırımcı zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıATV Müge Anlı CANLI izle bugün 27 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Başkentte skandal görüntü! Ankara'da yaşlı bir adam elinde birasıyla çırılçıplak şekilde sokaklarda volta attı!

Başkentte skandal görüntü! Ankara'da yaşlı bir adam elinde birasıyla çırılçıplak şekilde sokaklarda volta attı!

Ankara Sakarya caddesinde bir vatandaş elinde birasıyla çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi.

Şener Şen'in başrolünü oynadığı Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu.

Ankara Sakarya Caddesi'nde bir vatandaşın elinde birasıyla çıplak bir şekilde salına salına yürüdüğü görüntüler internette viral oldu. Anbean kaydedilen görüntülerde yaşlı bir adamın, çıplak bir şekilde elinde alkol şişesiyle yürüdüğü görüldü. Çevredeki insanlara aldırış etmeden yoluna devam eden adamın rahat tavırları dikkat çekti.

Başkentte skandal görüntü! Ankara'da yaşlı bir adam elinde birasıyla çırılçıplak şekilde sokaklarda volta attı!

ÇIPLAK VATANDAŞ FİLMİ GERÇEK OLDU

Şener Şen'in başrolünü oynadığı Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu. Skandal görüntülerin sosyal medyada viral olmasıyla birlikte internet kullanıcıları twitter üzerinden yorumlarda bulundu. Usta oyuncu Şener Şen'in oynadığı Çıplak Vatandaş filminde bir devlet memurunun birçok iş yapmasına rağmen düzeltemediği ekonomik sorunları nedeniyle bunalıma giriyor ve filmin sonunda çırılçıplak bir şekilde sokakta koşuyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT