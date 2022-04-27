Başkentte skandal görüntü! Ankara'da yaşlı bir adam elinde birasıyla çırılçıplak şekilde sokaklarda volta attı!

Şener Şen'in başrolünü oynadığı Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu.

Ankara Sakarya Caddesi'nde bir vatandaşın elinde birasıyla çıplak bir şekilde salına salına yürüdüğü görüntüler internette viral oldu. Anbean kaydedilen görüntülerde yaşlı bir adamın, çıplak bir şekilde elinde alkol şişesiyle yürüdüğü görüldü. Çevredeki insanlara aldırış etmeden yoluna devam eden adamın rahat tavırları dikkat çekti.

ÇIPLAK VATANDAŞ FİLMİ GERÇEK OLDU

Şener Şen'in başrolünü oynadığı Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu. Skandal görüntülerin sosyal medyada viral olmasıyla birlikte internet kullanıcıları twitter üzerinden yorumlarda bulundu. Usta oyuncu Şener Şen'in oynadığı Çıplak Vatandaş filminde bir devlet memurunun birçok iş yapmasına rağmen düzeltemediği ekonomik sorunları nedeniyle bunalıma giriyor ve filmin sonunda çırılçıplak bir şekilde sokakta koşuyor.