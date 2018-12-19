Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi "Le Mans: 85- Banvit: 71"
Le Mans: 85- Banvit: 71
İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, Fransa deplasmanında Le Mans'a 85-71 yenildi.
Le Mans şehrindeki Antares Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 44-42'lik üstünlüğüyle sona erdi. Üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyan Le Mans, sahadan 85-71 galip ayrıldı.
Bu skorla Banvit 9. maçında 4. yenilgisini alırken, Le Mans 3. galibiyetini elde etti.
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