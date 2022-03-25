Basketbol turnuvalarında final maçları yapıldı! İlk dörde girenlere madalyaları verildi!
Pendik Belediyesinin düzenlediği Pendik Okul Sporları Basketbol Turnuvaları sona erdi. Turnuvalarda mücadele edip ilk dörde giren takımlara madalyaları ve hediyeleri törenle verildi.
Pendik Belediyesinin Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pendik İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlediği Pendik Okul Sporları Basketbol Turnuvaları’nda final maçları yapıldı.
İLK DÖRDE GİRENLERE MADALYA VERİLDİ
Nefeslerin tutulduğu turnuvalarda 53 takım, 750 öğrenci ter döktü. Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde maçlar düzenlendi.
Turnuvalar sonrası ilk 4’e girerek derece yapan tüm takımlara madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.