Basketbol: ULEB Avrupa Kupası "Cedevita: 92 - TOFAŞ: 96"
Cedevita: 92 - TOFAŞ: 96
İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cedevita'yı 96-92 yendi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Dom Sportova'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-23 önde tamamlayan TOFAŞ, devre arasına 50-37 üstün gitti.
Cedevita, ikinci yarıda farkı kapatsa da üçüncü periyodu 73-71 önde geçen TOFAŞ, mücadeleden 96-92 galip ayrıldı.
Konuk ekipte Diante Garrett 20, Cedevita'da Elgin Cook 32 sayıyla takımlarının en skorerleri oldu.
Bu sonuçla TOFAŞ, grubu 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı. Son 16 turunu önceden garantileyen Cedevita ise grupta 5 galibiyet, 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.
TOFAŞ, yarın oynanacak müsabakada Fransa temsilcisi Limoges'un Polonya ekibi Arka Gdynia'ya yenilmesi halinde son 16 turuna kalacak.
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