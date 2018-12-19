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  3. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası "Cedevita: 92 - TOFAŞ: 96"

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası "Cedevita: 92 - TOFAŞ: 96"

Cedevita: 92 - TOFAŞ: 96

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası "Cedevita: 92 - TOFAŞ: 96"

 

İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cedevita'yı 96-92 yendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Dom Sportova'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-23 önde tamamlayan TOFAŞ, devre arasına 50-37 üstün gitti.

Cedevita, ikinci yarıda farkı kapatsa da üçüncü periyodu 73-71 önde geçen TOFAŞ, mücadeleden 96-92 galip ayrıldı.

Konuk ekipte Diante Garrett 20, Cedevita'da Elgin Cook 32 sayıyla takımlarının en skorerleri oldu.

Bu sonuçla TOFAŞ, grubu 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı. Son 16 turunu önceden garantileyen Cedevita ise grupta 5 galibiyet, 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

TOFAŞ, yarın oynanacak müsabakada Fransa temsilcisi Limoges'un Polonya ekibi Arka Gdynia'ya yenilmesi halinde son 16 turuna kalacak.

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