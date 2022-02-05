Basketbolcular koronavirüsü yenemedi, Federasyon "oynayın" diyerek sporcu sağlığını hiçe saydı! Galatasaray takımı pozitif sporcular ile oynayacak!!

Galatasaray Basketbol Kulübünde geçtiğimiz hafta bazı sporcuların semptom göstermesi sonucunda yapılan Covid-19 testlerinde 9 sporcunun testi pozitif çıkmıştı. Bunun sonucunda sarı-kırmızılı ekibin FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı müsabakalar ertelendi. Kulübün yapılan son testlerinde ise 3 sporcunun testi negatife dönerken 6 sporcunun hala pozitif olduğu açıklandı.

FEDERASYON ERTELEME TALEBİNİ REDDETTİ

Galatasaray Kulübü'nün çok sayıda pozitif sporcu olması sebebiyle Anadolu Efes ile oynanacak lig karşılaşmasını erteleme talebi Federasyon tarafından reddedildi. Covid prosedürleri gereği maçın oynanacağı kararıyla karşılaşan Galatasaray kulübünden, yeterli sayıda oyuncu olmadığı için tüm risklere rağmen pozitif sporcuların oynatılacağı açıklaması yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMUOYU BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere, geçtiğimiz hafta birkaç farklı sporcumuzun semptom göstermesi sonucu yapılan testlerde 9 sporcumuzda covid pozitif tespit edilmiş ve hafta içinde oynanması gereken FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarımız ertelenmiştir.

ERTELEME BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Son olarak dün ve bugün ayrı ayrı yapılan kontrol testlerinde, 6 sporcumuzun covid pozitif durumunun devam ettiği belirlenmiş, Türkiye Basketbol Federasyonu ve rakibimiz Anadolu Efes Spor Kulübü durumdan haberdar edilmiştir. Karşılaşmanın oynanmasının yarın sahada olacak herkesin sağlığı açısından risk teşkil ettiği ve ertelenmesi gerekliliği konusunda başvuruda bulunulmuştur.

KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI TEBLİĞ EDİLDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından az önce yapılan bilgilendirme ile tarafımızdan yapılan tüm başvurulara karşılık mevcut covid prosedürleri gereği karşılaşmanın oynanacağını tebliğ almış bulunmaktayız.

POZİTİF SPORCULAR SAHADA YER ALACAK

Şu an itibarıyla sadece 6 sağlıklı sporcuya sahip olduğumuzdan, covid pozitif durumları devam eden sporcularımızın da yarın sahada yer almaları gerekecektir.

Konuyu kamuoyunun bilgilerine sunarız. "