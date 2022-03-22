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Baskonia 77–62 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu

THY EuroLeague'in 31. haftasında Baskonia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Temsilcimiz geriye düştüğü maçın ikinci çeyreğinde etkili bir performans sergilese de, diğer periyotlarda başarılı olamadı ve mücadeleden 77-62'Lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında deplasmanda İspanya'nın Bitci Baskonia ekibine 77-62 yenildi.

Ev sahibi takım, Buesa Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 20-19 üstün geçti. Fenerbahçe Beko ikinci periyottaki etkili mücadelesiyle soyunma odasına 40-32 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Bitci Baskonia, üçüncü çeyreğini 54-53 önde tamamladığı müsabakadan 77-62 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo baldırındaki sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında forma giyemedi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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