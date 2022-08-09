Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! "Müslümanlık ayaklar altında!"

Sosyal medya mecralarında başörtülü bir genç kızın paylaştığı rakı videosu deprem etkisi yarattı. Bir restoranda rakı bardağını kafasına diken genç kız "Müslümanlık ayaklar altında" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! "Müslümanlık ayaklar altında!"

Sosyal medyada karşılaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz yıl bir grup başörtülü arkadaşın tekne eğlencesinde şampanya patlattığı görüntüler infiale yol açmıştı. Son olarak yine başörtülü bir genç kızın restoranda rakı bardağını kafasına diktiğini görenler gözlerine inanamadı. İsmi açıklanamayan kadına tepki üstüne tepki geldi.

Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! Müslümanlık ayaklar altında!

"MÜSLÜMANLIK AYAKLAR ALTINDA"

Sosyal medyada özellikle Müslüman kesimi ayağa kaldıran paylaşım "Bu tür mecralar gençlerin ahlakını bozuyor" şeklindeki yorumları yineletirken, "Müslümanlık ayaklar altında" şeklinde tepkileri de beraberinde getirdi. İsmi açıklanamayan genç kadın eleştiri yağmuruna tutuldu.

Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! Müslümanlık ayaklar altında!

Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! Müslümanlık ayaklar altında!

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