Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! "Müslümanlık ayaklar altında!"

Sosyal medyada karşılaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz yıl bir grup başörtülü arkadaşın tekne eğlencesinde şampanya patlattığı görüntüler infiale yol açmıştı. Son olarak yine başörtülü bir genç kızın restoranda rakı bardağını kafasına diktiğini görenler gözlerine inanamadı. İsmi açıklanamayan kadına tepki üstüne tepki geldi.

"MÜSLÜMANLIK AYAKLAR ALTINDA"

Sosyal medyada özellikle Müslüman kesimi ayağa kaldıran paylaşım "Bu tür mecralar gençlerin ahlakını bozuyor" şeklindeki yorumları yineletirken, "Müslümanlık ayaklar altında" şeklinde tepkileri de beraberinde getirdi. İsmi açıklanamayan genç kadın eleştiri yağmuruna tutuldu.