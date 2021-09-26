Başörtülü Müslüman kadına ırkçı saldırı! 'Defol Türkiye’ye git'

Başörtüsü taktığı için ırkçı saldırıya maruz kalan Baraa Bolat; kendisine tükürene kadar yaptıklarını görmezden geldiğini, salgın döneminde hastalığı taşıma duruma olabilir diye dışarı çıktığını belirtti. Ancak arkasından gelerek başörtüsünü çok şiddetli bir şekilde çektiğini ve başörtüsünde bulunan iğnelerin de kendisini yaraladığını ifade etti.

Hayatında ilk defa böyle bir ırkçı saldırıya uğradığını belirten Bolat, yaşananların çok üzücü olduğunu ve genel olarak nasıl davranacağını bilmediğini söyledi.

‘TÜRKİYE’YE DEFOL GİT’

Saldırının belediye otobüsünde yaşandığı söyleyen Bolat, başörtülü olduğu için ne kadar Türkiye’den gelmiyor olsa da ‘Türkiye’ye defol git’ diyerek bağırdıklarını söyledi. Söylediklerini duymazdan gelmek için otobüsün ön kısmına gittiğini fakat kadının oraya da gelip, hakaretlere ve ırkçı ifadelere devam ettiğini vurguladı.

BÖYLE ŞEYLER YAŞANMAMALI

Baraa Bolat olayla ilgili; başörtülü olsun ya da olmasın, ten rengi fark etmeksizin, kökeni neresi önemli olmaksızın böyle şeylerin yaşanmaması gerektiğini ve göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bolat yaptığı sosyal medya paylaşımından sonra birçok kişinin kendisine ulaşarak dayanışma ve geçmiş olsun dilekleri ilettiğini belirtti. Irkçı saldırı sonrasında polise gittiğini ve şikayette bulunarak yasal sürecin başladığını söyledi.