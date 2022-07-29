Başörtülü Youtuber Sena Nur Işık'tan, gençlere LGBT temalı kitap önerisi! "Başındaki ayetle, ayete meydan mı okuyorsun?"

Sena Nur Işık isimli başörtülü Youtuber, kanalında LGBT temalı kitapları gençlere tavsiye etti. Işık'ın bu eylemi gerçekleştirirken eş cinsel ve trans bireyliğe özendirdiği dikkat çekildi.

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Son zamanların en popüler yayın araçlarından biri olan Youtube'da bilimden, sağlığa, modadan, eğlenceye, siyasetten, gündeme kadar birçok konuda içerik bulabilmek mümkün. Özellikle gençlerin rağbet gösterdiği bu platformda kanal açarak para kazanan çok sayıda insan bulunuyor. Onlardan biri de Sena Nur Işık isimli kullanıcı. Işık, kanalını tavsiye üzerine kurarak, deneyimlerini takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak LGBT temalı kitap önerisinde bulunan Işık, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başörtülü Youtuber Sena Nur Işık, LGBT temalı kitapları gençlere tavsiye etti! Başındaki ayetle, ayete meydan mı okuyorsun?

"BAŞINDAKİ AYETLE, AYETE MEYDAN MI OKUYORSUN?"

Kanalında LGBT temalı kitapların içeriğini takipçilerine anlatan ve tavsiye eden Sena Nur Işık, sosyal medya kullanıcılarının radarına yakalandı. Başörtülü olması gerekçesiyle tepkilere maruz kalan genç kızda "Başındaki ayetle, ayete meydan mı okuyorsun?" şeklinde yorumlar geldi. Youtube kanalındaki bahsi geçen paylaşımını yorum yapmaya kapatan Işık'tan, konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Başörtülü Youtuber Sena Nur Işık, LGBT temalı kitapları gençlere tavsiye etti! Başındaki ayetle, ayete meydan mı okuyorsun?

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