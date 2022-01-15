Başörtüsüne "Bir metrekarelik bez parçası" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, peygamber soyundan geliyormuş! "Bunu kimse bilmez"

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu övmeye doyamadı. Hızını alamayan Kaya, başörtüsüne "Bir metrekarelik bez parçası" diyen CHP liderinin, seyit olduğunu (peygamber soyundan gelen kimse) savundu. Sosyal medya kullanıcıları Kaya'nın bu cümlelerine eğlenceli yanıtlarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU KENDİSİ SÖYLEMİŞ

Ankara Masası adlı televizyon kanalına konuk olan CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, "Genel başkanımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz." ifadelerini kullanarak, Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini söyledi. Bu bilgiye Kılıçdaroğlu'nun kendisinden ulaştığını söyleyen Kaya, "Kılıçdaroğlu umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimsenin bilmediğini söyledi." dedi.