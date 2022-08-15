Başörtüsünü hedef almıştı! Prof. Dr. Üstün Dökmen'den tepkiler sonrası ilk açıklama!

Konuk olduğu bir programda başörtüsünü hedef alan Prof. Dr. Üstün Dökmen, kendisine gelen tepkilerin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Başörtüsünü hedef almıştı! Prof. Dr. Üstün Dökmen'den tepkiler sonrası ilk açıklama!

Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamayla eleştirilerin odağı haline gelmiş, din, dil, ırk fark etmeksizin çok sayıda vatandaşı ayağa kaldırmıştı. Dökmen'in, " Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar." sözleri sosyal medyada gündem olurken, ünlü profesörden ilk açıklama geldi.Başörtüsünü hedef almıştı! Prof. Dr. Üstün Dökmen'den tepkiler sonrası ilk açıklama! Oyuna gelmeyin

"OYUNA GELMEYİN"

Programda tepki çeken cümlelerini kesit halinde paylaşarak açıklamada bulunan Dökmen, "Değerli izleyicilerim, takipçilerim; Armağan Çağlayan'ın programındaki görüşlerimle ilgili olarak kendi görüşlerini dile getiren herkes şüphesiz ki trol değildir. Ancak konuşmamdan bir bölüm seçen, PDR etiğiyle ilgili sözlerimi makaslayan gazete, gazeteci ve parayla Twitter'da bunları yayanlar, muhtemelen troldür. Meslek etiği aylarca okutulan bir ders ve hayat boyu sürdürülen bir nosyondur. Değerli izleyicilerim, değerli dostlarım; lütfen oyuna gelmeyin, konuşmanın tamamını izleyin." ifadelerine yer verdi.

Başörtüsünü hedef almıştı! Prof. Dr. Üstün Dökmen'den tepkiler sonrası ilk açıklama! Oyuna gelmeyin

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Üstün Dökmen, başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanının meslek etiğine aykırı olduğunu söyleyerek, "Bir eczacı, başörtülü, tesettürlü olabilir. Bence sakınca yok. Mimar olabilir, inşaat mühendisi kadın olabilir. Öğretmen olur mu? Milli Eğitim izin verdiği için başı örtülü, öğretmen olabilir. Birtakım mesleklerde başörtülü olabilir. Hakime, savcıya karışmıyorum, benim alanım değil. Fakat başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı meslek etiğine aykırıdır" ifadelerine yer verdi.

Başörtüsünü hedef almıştı! Prof. Dr. Üstün Dökmen'den tepkiler sonrası ilk açıklama! Oyuna gelmeyin

Armağan Çağlayan'ın "Neden hocam?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Dökmen şunları söyledi: "Psikolojide, psikoloğun karşısındaki kişiye karşı nörotik davranış içinde olması, empati kuruyor olması gerekiyor. Siz danışansınız, ben sizinle görüşmeye yapıyorum. Sizinle empati kurmam gerekiyor. Benim sizinle empati kuruyor olmam için size nörotik davranmam gerekiyor. Eğer size nörotik davranamazsam, empati kuramazsam sempati duyarım."

"Özdeşim kurarım. Danışanımla özdeşim, sempati kurarsam o artık psikolojik danışmanlıktan çıkar. Komşu teyze, komşu amca sohbetine döner. Objektif olmam gerekiyor. Bizim insanımız bilmiyor. Meslek etiği şudur. Psikolog, psikiyatrist, PDR'ci dini, siyasi, takım simgesi, milli simge kullanamaz. Psikolog nötr olmak zorunda. Başörtüsü olduğu zaman ben nötr değilim. Bu benim dünya görüşüm var demektir. Danışmaya giren kişi ya sempati duyar yada antipati duyar. Meslekten olmayan, bu konuda kafası çalışmayanlar bunu anlamıyorlar. "

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