Başpiskopos ne demek, TDK'ya göre Başpiskopos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Başpiskopos ne demek? Başpiskopos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi başpiskopos kelimesi. Peki başpiskopos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre başpiskopos nedir, başpiskopos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAŞPİSKOPOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Başpiskopos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Başpiskopos kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre başpiskopos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Katoliklerde piskoposların başı olan din adamı

