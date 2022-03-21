Başpiskopos ne demek, TDK'ya göre Başpiskopos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Başpiskopos kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Başpiskopos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Başpiskopos nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Başpiskopos kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Başpiskopos ne demek? Başpiskopos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi başpiskopos kelimesi. Peki başpiskopos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre başpiskopos nedir, başpiskopos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
BAŞPİSKOPOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Başpiskopos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Başpiskopos kelimesi Türkçe kökenlidir.
TDK'ya göre başpiskopos kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Katoliklerde piskoposların başı olan din adamı