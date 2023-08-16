Basra sıcağından bunalan bir fırıncı esnafı dükkanına astığı yazıyla şaşkına çevirdi!

Adana'da Basra sıcaklardan bunalan bir fırıncı esnafı dükkanın camına astığı yazıyla şaşkına çevirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Basra sıcağından bunalan bir fırıncı esnafı dükkanına astığı yazıyla şaşkına çevirdi!

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da bir fırıncı, sıcaktan bunalıp dükkanını 3 günlüğüne kapattı. Esnafın dükkanının camına yazdığı, "Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım Pazartesi, Salı ve Çarşamba kapalıyız" yazısı görenleri şaşırttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da sıcaklık gölgede 42 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gördü.

Hal böyle olunca birçok vatandaş evinden dışarı çıkmamaya başladı. Kentte uzun yıllardır fırıncılık yapan Ramazan Şeker (44) ise merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki dükkanının camına, "Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım Pazartesi, Salı ve Çarşamba kapalıyız" yazısını yazıp Mersin'e denize gitti.

Yazıyı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mahalle sakinlerinde Halil Bolat, "Yazıyı görünce çok şaşırdım. Gerçekten katılıyorum. Fırıncılara Allah yardım etsin. Yazın hava çok sıcak. Bence yaptığı doğru bir şey. Aslında 3 gün değil, 1 haftada yapsa iyi olurdu. Kapatıp denize gitti" dedi.

Cumali Kara isimli motokurye, "Şartlar zor, motosikletin lastiği yere yapışıyor. Sıcaklar dayanılmaz ama ekmek parası için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

basra-sicaklari-dukkan-kapattirdi-adanali-fir-3-16232566-o.jpg

"3 günlüğüne kendime izin verdim"

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı Zekeriye Şeker ise plajdan video yollayarak, "11 yıldır fırıncılık yapmaktayım. Aşırı sıcaklara dayanamadım, bunaldım. Dışarı 50 derece, fırının içerisi bunun 2-3 katı. Herkesin kendisine izin vermesini isterim. Bende 3 günlüğüne kendime izin verdim ve denize çimmeye geldim" diye konuştu.

basra-sicaklari-dukkan-kapattirdi-adanali-fir-16232566-o.jpg

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Hatalı doğum sonucunda sakat kalan, 40’ın üzerindeki buzağı tedavi edildi
Hatalı doğum sonucunda sakat kalan, 40’ın üzerindeki buzağı tedavi edildi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Atık kumaşlarla ilginç tasarımlar ortaya çıktı!
Atık kumaşlarla ilginç tasarımlar ortaya çıktı!
Son Haberler
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı, bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı!
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı, bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı!
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Liselerde sınıf tekrarı geri geliyor
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Liselerde sınıf tekrarı geri geliyor
Estetik yaptıran sunucu Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada olay oldu "17'li genç kız olmuşsun"
Estetik yaptıran sunucu Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada olay oldu "17'li genç kız olmuşsun"
Yolda baygın halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti!
Yolda baygın halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti!
Tehlikeli manzara! Kelebekler Vadisi’ne jandarmadan uyarı tabelası
Tehlikeli manzara! Kelebekler Vadisi’ne jandarmadan uyarı tabelası
Sivas'ın nüfusu azalıyor, göç vermeye devam ediyor
Sivas'ın nüfusu azalıyor, göç vermeye devam ediyor
Çok Okunanlar
Bu gün altın kaç TL oldu? Gram ve Çeyrek altın ne kadar? 16 Ağustos güncel altın fiyatları
Bu gün altın kaç TL oldu? Gram ve Çeyrek altın ne kadar? 16 Ağustos güncel altın fiyatları
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 16 Ağustos Çarşamba hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 16 Ağustos Çarşamba hava durumu
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
Kazada yatalak kalan kadına hayırsever el uzattı: Hasta bakım yatağı talebini karşıladı
Kazada yatalak kalan kadına hayırsever el uzattı: Hasta bakım yatağı talebini karşıladı
Japonya felaketi yaşıyor! Lan Tayfunu’nda yaralı sayısı 50 oldu!
Japonya felaketi yaşıyor! Lan Tayfunu’nda yaralı sayısı 50 oldu!
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!