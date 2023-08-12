Basra sıcaklarında zorlu hasat mesaisi başladı, mısır yüz güldürdü

Adana'nın bereketli topraklara sahip Kozan ilçesinde mısır hasadı başladı, kavurucu sıcakta devam eden hasatta rekolte yüz güldürdü.

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Basra sıcaklarında zorlu hasat mesaisi başladı, mısır yüz güldürdü

Adana'nın bereketli topraklara sahip Kozan ilçesinde mısır hasadı başladı, kavurucu sıcakta devam eden hasatta rekolte yüz güldürdü.

Kozan'da birinci ürün olarak ekilen mısır yüksek verimi ile üreticisinin yüzünü güldürdü. Üreticiler şimdi açıklanacak fiyatı bekliyor.

Kozan ilçesine bağlı Aslanlı mahallesinde mısır hasadına başlayan Hüseyin Topaloğlu "Topallarda çiftçilik yapıyorum. Hasadımız başladı, inşallah bereketli yıl olur. Devletimize milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. 50 derece sıcakta çalışıyoruz. Hasat yapıyoruz ama belirsizlik var, fiyatın açıklanmasını bekliyoruz. Bu sene girdiler oldukça yüksekti, inşallah emeğimizin karşılığını alırız. 150 dönüm araziye ekim yaptım. Gece gündüz demeden tarlamızı suladık mısırlara çocuklarımız gibi baktık. Allah'ım emeğimizi boşa çıkarmasın. Verimler güzel, dönüme 1500-1600 kilogram almayı hedefliyoruz " dedi.

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