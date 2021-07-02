Basra isminin anlamı nedir, Basra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Basra isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Basra ismi ne demek, Basra ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Basra isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Basra İsminin anlamı nedir? TDK Basra anlamı:

Basra ismi TDK'da tanımlanmamaktadır.

Basra İsmi Kuranda geçiyor mu?

Basra ismi Kuran'da geçmemektedir.

Basra isminin kökeni:

Basra isminin kökeni ve Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Basra isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Basra isminin rengi:

Mor

Basra ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Basra isminin Harf Analizi Nedir ?

Basra ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B: Sezgisel, sakin

A: Öncü, lider, mantıklı

S: Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

R: Akıllı, lider, sert

A: Öncü, lider, mantıklı

Basra isminin Numerolojisi Kaçtır?

Basra ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2

A: 1

S: 22

R: 21

A: 1

= 47– Basra İsminin Numeroloji Toplamı 47’dir.

Basra isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Basra ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Basra isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2A: 1S: 1R: 9A: 1 = 14

1 + 4= 5Kader sayısıdır

Basra isminin 5kader sayısına göre kişilik özellikleri

5– Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.