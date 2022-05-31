Başsavcılık soruşturma başlattı! CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre Çan Cumhuriyet Başsavcılığı E.Ö. isimli kişinin şikayeti üzerine belediyen ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddia edince soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, topladıkları belgelerin ardından operasyon düzenledi.

BELEDİYE BAŞKANI VE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda CHP'li Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

(AA)