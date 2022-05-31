Başsavcılık soruşturma başlattı! CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz gözaltına alındı
Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz, 3 belediye çalışanı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet ve irtikap suçu iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre Çan Cumhuriyet Başsavcılığı E.Ö. isimli kişinin şikayeti üzerine belediyen ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddia edince soruşturma başlatıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, topladıkları belgelerin ardından operasyon düzenledi.
BELEDİYE BAŞKANI VE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda CHP'li Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.
3 KİŞİ ARANIYOR
Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.
(AA)