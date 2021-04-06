Başteknisyen Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3119.78



Meslek Adı : Başteknisyen

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri



Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Görev ve İşlem Basamakları : Başteknisyen; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Başteknisyen Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri mesleği için “4132.02” kod olarak kullanılır iken Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım mesleği için “8341.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Başteknisyen Meslek Kodu “3119.78” olarak belirlenmiştir.