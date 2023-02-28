Bastian Yanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Yanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bastian Yanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bastian Yanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bastian Yanez 27 Haziran 2001 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bastián Jean Yáñez Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bastian Yanez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Bastian Yanez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Bastian Yanez'nin Unión Española ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bastian Yanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bastian Yanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bastian Yanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bastian Yanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Unión Española

Bastian Yanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bastian Yanez şuan Unión Española takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Bastian Yanez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 8 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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