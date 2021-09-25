Bataklık Nergisi ne demek, TDK'ya göre Bataklık Nergisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bataklık nergisi ne demek? Bataklık nergisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bataklık nergisi kelimesi. Peki bataklık nergisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bataklık nergisi nedir, bataklık nergisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bataklık nergisi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bataklık nergisi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BATAKLIK NERGİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bataklık nergisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bataklık nergisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avrupa ve Kuzey Amerika'da güneşli su kıyılarında yetişen çok yıllık bir bitki (Caltha palustris)

