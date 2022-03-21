Batimetre ne demek, TDK'ya göre Batimetre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Batimetre ne demek? Batimetre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi batimetre kelimesi. Peki batimetre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre batimetre nedir, batimetre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BATİMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Batimetre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Batimetre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre batimetre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Derinlikölçer

