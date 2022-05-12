Batman Valisi Ekrem Canalp kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ekrem Canalp'in biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp vatandaşlar tarafından internette araştırmaya başlandı. Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ekrem Canalp'in biyografisi...

EKREM CANALP KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EKREM CANALP'İN BİYOGRAFİSİ

Ekrem Canalp 1971 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan Canalp, 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Mezun olduğu yıl mülki idare amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başlayan Canalp, 85. Dönem Kaymakamlık Kursunu birincilikle bitirdi. Sivas-Koyulhisar, Gölova ve Ankara-Güdül Kaymakamlık görevlerini yaptı.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Daha sonra Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne Valisi olarak atanan Canalp, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Batman Valisi olarak atandı.