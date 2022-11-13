Batman'da aileler arasında silahlı kavga! Ölüler ve yaralılar var!

Batman'da akraba oldukları bilinen iki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası olay yerinde can pazarı yaşandı.

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Batman'da aileler arasında silahlı kavga! Ölüler ve yaralılar var!

Batman'a bağlı İkiztepe köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre akraba olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Silahlı olayda, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı. Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Batman'da aileler arasında silahlı kavga! Ölüler ve yaralılar var!

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak kentteki hastaneleri sevklerini sağladı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Şirin Akın, Asker Akın ve Sadık Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının tedavisi devam ediyor.

Batman'da aileler arasında silahlı kavga! Ölüler ve yaralılar var!

Yaşanan olay sonrası güvenlik güçleri kavganın olduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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