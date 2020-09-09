Batman'da boğazı bıçakla kesilmiş erkek cesedi bulundu

Batman'ın Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, metruk bir binada bir erkek cesedine rastlandı. Boğazından bıçaklanmış halde, yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken sağlık görevlileri ilk kontrollerin ardından şahsın ölmüş olduğunu belirledi.

OLAY HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin şahsı aramasıyla cesedin üzerinden 60 yaşındaki Veysi Tuzla'ya ait kimlik bulundu. Tuzla'nın naaşı otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm zamanı otopsi sonucuyla belirlenecekken polis ekipleri, olayı aydınlatabilmek için inceleme başlattı.