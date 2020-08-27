Batman'da kavga: 19 yaşındaki kız boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Batman'ın Sason ilçesindeki Gürpınar Mahallesi'nde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Toparlı ve Saban aileleri arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı olayda, iddiaya göre 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, 40 yaşındaki Nazmiye Kaban tarafından boğazından bıçaklandı.

KIZI ÖLDÜ, BABASI YARALI

Genç kızın babası Şirin Toparlı'nın da yaralandığının iddia edildiği kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kavga mahallinde yaptığı ilk müdahalelerden sonra ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Şirin Toparlı'nın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, Mizgin'in ölümüne sebep olan Nazmiye Keban ile kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.