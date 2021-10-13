Baton ne demek, TDK'ya göre Baton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baton ne demek? Baton TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baton kelimesi. Peki baton ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baton nedir, baton kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BATON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baton kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Baton kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre baton kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kayakta dengeyi veya hızı sağlamak, beyzbol, hokey, kriket gibi sporlarda itmek veya vurmak amacıyla kullanılan sopa

