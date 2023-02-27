Baton Zabergja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baton Zabergja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baton Zabergja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baton Zabergja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baton Zabergja 18 Nisan 2001 tarihinde Vushtrri şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova uyrukludur.Gerçek adı da Baton Zabërgja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baton Zabergja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Baton Zabergja'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baton Zabergja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baton Zabergja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baton Zabergja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baton Zabergja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2020 yılında KF Drenica

1 Temmuz 2022 yılında SC Gjilani

Baton Zabergja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baton Zabergja şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baton Zabergja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Vushtrria (2010–2015), KF Australia (2015–2017), El Clasico Football School (2017–2018), IK Tord (2018–2019), KF Vushtrria (2019–2020)

Kosova U21 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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