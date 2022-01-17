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Battalgazi ne demek, TDK'ya göre Battalgazi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Battalgazi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Battalgazi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Battalgazi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Battalgazi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Battalgazi ne demek, TDK'ya göre Battalgazi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Battalgazi ne demek? Battalgazi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Battalgazi kelimesi. Peki Battalgazi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Battalgazi nedir, Battalgazi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BATTALGAZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Battalgazi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Battalgazi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Malatya iline bağlı ilçelerden biri

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