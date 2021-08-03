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Battlefield 5 ücretsiz nasıl alınır? Amazon Prime Gaming Battlefield 5 ücretsiz indirme linki

Online alışveriş siteleri, kendi platformuna kullanıcı çekmek adına zaman zaman indirimler yapabiliyor. Bu kapsamda Amazon Prime Gaming'de popüler oyun Battlefiedl 5 oyunu ücretsiz oldu. Bunun üzerine oyunseverler Battlefield 5 ücretsiz nasıl alınır? Amazon Prime Gaming Battlefield 5 ücretsiz indirme linki araştırdı. Detaylar haberimizde...

Battlefield 5 ücretsiz nasıl alınır? Amazon Prime Gaming Battlefield 5 ücretsiz indirme linki

Oyunseverler için birçok şirket indirimler yaparak kendine kullanıcı çekme politikası izliyor. Amazon Prime Gaming de her ay belli oyunları ücretsiz yaparak kullanıcılarına erişim imkanı sunuyor. Bu ay sunduğu cüretsiz yaptığı oyunlar içerisinde Battlefield 5 oyununun olması oyunseverleri bir hayli sevindirdi.  Battlefield 5 ücretsiz nasıl alınır? Amazon Prime Gaming Battlefield 5 ücretsiz indirme linki...

Battlefield 5 ücretsiz nasıl alınır? Amazon Prime Gaming Battlefield 5 ücretsiz indirme linki

BATTLEFİELD 5 ÜCRETSİZ NASIL ALINIR?

Bu oyunu Amazon'dan talep edebilmek için üye olmanız gerekiyor. üye olduktan sonra Amazon Prime Gaming sayfasına gidin ve hesabınızla oturum açın. Karşınıza çıkan 'Şimdi Talep Et' seçeneğine tıklayın. 'Kod Talep Edin'e tıklayın. Karşınıza bir kod çıkacak. Çıkan kodu kopyalayın ve Origin uygulamasına gidin. Origin uygulamasına giriş yaptıktan sonra Origin'in üstünde yer alan menüye gelin ve Origin > Redeem Product Code (Ürün Kodunu Kullan) yolunu izleyin. Oyunu bilgisayarda eklemek istediğiniz EA hesabı ile giriş yapın, ardından Origin menüsüne tıklayın. Redeem Product Code'u (Ürün Kodunu Kullan) seçin.

Battlefield 5 ücretsiz nasıl alınır? Amazon Prime Gaming Battlefield 5 ücretsiz indirme linki

AMAZON PRİME GAMİNG BATTLEFİELD 5  ÜCRETSİZ İNDİRME LİNKİ

Oyunu ücretsiz bir şekilde indirmek için Amazon Prime Gaming Battlefield 5 ücretsiz indirme linki bağlantısına tıklayabilirsiniz. Bu bağlantıdan yukarıda gösterdiğimiz adımları kullanarak oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Battlefield 5 ücretsiz nasıl alınır? Amazon Prime Gaming Battlefield 5 ücretsiz indirme linki

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