Son dönemde genç yetenekleri ile çokça konuşulan Bursaspor'da, parlayan yıldızlardan birisi de Batuhan Kör oldu. Transfer yasağının bulunduğu Bursaspor Kulübü, kadrosuna genç oyuncuları katmak zorunda kalmıştı. Bu genç oyunculardan bir çoğu ise etkileyici performanslar sergileyerek büyük takımların gözdesi haline geliyor. Batuhan Kör'de, Göztepe maçında attığı 4 golle maç akşamının en çok konuşulan ismi oldu. Peki, Batuhan Kör kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Batuhan Kör hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

BATUHAN KÖR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

9 Mart 2001 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Batuhan Kör, 13 yaşından beri Bursaspor altyapısında forma giyiyor. Kulübüyle 4 yıllık profesyonel sözleşmesi olan Batuhan Kör'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2023 yılında sona erecek.

Forvet mevkisinde görev yapan Batuhan, bu yıl TFF 1.Lig'de forma giydiği 12 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Forvet mevkisinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev alabilen Batuhan, sağ ayağını kullanıyor. Transfermarkt verilerine göre ise genç yıldızın güncel piyasa değeri, 25 bin Euro. Batuhan Kör, 1.81 metre boyunda.