Yolculara müjde: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!NBA'de Giannis Antetokounmpo'dan tarihi sözleşme!15 Aralık Show TV Yayın Akışı | Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Show yeni bölümde neler olacak?Mehmet Şef çıldırdı! Mastercheff'te Mehmet şef ve Barbaros birbirine girdi!Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kovid-19 geçiren hastalar için takip merkezleri açılıyorTaylor Swift'in canlı yayındaki el hareketi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Şiddet mi görüyor?16 Aralık TV8 Yayın Akışı| Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak?Yemin dizisinde telefon numarası yayımlanan vatandaş yapımcılara dava açtıBatuhan Kör kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Batuhan Kör hangi mevkide oynuyor?16 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Batuhan Kör kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Batuhan Kör hangi mevkide oynuyor?

Batuhan Kör kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Batuhan Kör hangi mevkide oynuyor?

Bursaspor'un bu sezon parlayan genç yıldızlarından Batuhan Kör, Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye karşı alınan 5-4'lük galibiyette takımının 4 golünü kaydetti. Peki, Batuhan Kör kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Batuhan Kör hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Batuhan Kör kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Batuhan Kör hangi mevkide oynuyor?

Son dönemde genç yetenekleri ile çokça konuşulan Bursaspor'da, parlayan yıldızlardan birisi de Batuhan Kör oldu. Transfer yasağının bulunduğu Bursaspor Kulübü, kadrosuna genç oyuncuları katmak zorunda kalmıştı. Bu genç oyunculardan bir çoğu ise etkileyici performanslar sergileyerek büyük takımların gözdesi haline geliyor. Batuhan Kör'de, Göztepe maçında attığı 4 golle maç akşamının en çok konuşulan ismi oldu. Peki, Batuhan Kör kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Batuhan Kör hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

BATUHAN KÖR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

9 Mart 2001 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Batuhan Kör, 13 yaşından beri Bursaspor altyapısında forma giyiyor. Kulübüyle 4 yıllık profesyonel sözleşmesi olan Batuhan Kör'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2023 yılında sona erecek.

Batuhan Kör kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Batuhan Kör hangi mevkide oynuyor?

Forvet mevkisinde görev yapan Batuhan, bu yıl TFF 1.Lig'de forma giydiği 12 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Forvet mevkisinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev alabilen Batuhan, sağ ayağını kullanıyor. Transfermarkt verilerine göre ise genç yıldızın güncel piyasa değeri, 25 bin Euro. Batuhan Kör, 1.81 metre boyunda. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT