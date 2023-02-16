Batuhan Ozma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ozma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Ozma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Ozma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Ozma 16 Haziran 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Ozma Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Ozma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Ozma'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Ozma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batuozma/

Batuhan Ozma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Ozma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Batuhan Ozma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Ozma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2018 yılında Beşiktaş U19

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2020 yılında Sancaktepe Spor

30 Mart 2021 yılında GMG Kst Alt

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2022 yılında Fatsa Belediye

Batuhan Ozma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Ozma şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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