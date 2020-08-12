Bay Yanlış 7. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Özgür, Soner'e yumruk atıyor!

Fox Tv’nin büyük bir beğeniyle izlenen dizisi Bay Yanlış, 7. bölüm 3. fragmanı ekranlara geldi. Baş rollerinde Can Yaman Özge Gürel ikilisinin yer aldığı eğlenceli dizi de sular durulmuyor.; Tango gecesinde dans eden Ezgi ile Özgür, dansa kendilerini kaptırır. Serdar Ezgi'yi kıskanır ve yeni planlar kurmaya başlar. 7. bölümde yaşanacaklar ve Bay Yanlış 7. bölüm 3. fragmanı haberimizde...

BAY YANLIŞ 7. BÖLÜM 3. FRAGMANI

BAY YANLIŞ 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ezgi ile Özgür, Muğla’dan döndükten sonra kendi hayatlarını yaşamak için sözleşirler. Ancak, ikili sürekli birbirlerini düşünmekten edemez. Birde üzerine Özgür, Ezgi’nin yanındayken Dr Serdar arar. Dr Serdar’ın akşam yemeği davetini Ezgi kabul eder. Özgür, onun Serdar’la yemeğe çıkacak olmasını çok kıskanıyor ama ona belli etmez.

Ezgi’de aslında onunla yemeğe gitmek hiç istemez. Serdar’ın Ezgi’yi arayıp işinin çıktığını söylemesi hem Ezgi’yi hem de Özgür’ü rahatlatır. Ama Özgür, onların ertesi gün buluşacak olmalarını da içten içe kıskanır. Ezgi, ilk iş gününe işe, Özgür’le birlikte gider. İlk iş gününü başarıyla tamamlayan Ezgi, Özgür’ün açacağı yeni mekan içinde yeni fikirler sunar. Özgür. Ezgi’nin fikirlerini kabul eder.

Ezgi, Serdar’la buluşmak için işten çıkar. Eve gidip hazırlanır. Cansu, onun Serdar’la buluşmak istemediğini anlayıp ondan evlilik hayalleri kurmasını ister. Ezgi, evlilik hayali kurar. Ancak, kurduğu hayalde Özgür karşısına çıkar. Özgür’de Ezgi’nin Serdar’la birlikte olduğu kabuslarını görür.

Ezgi, tam Serdar’la buluşacakken annesi ve kocası çıkıp gelir. Özgür, cesaretini toplayıp Ezgi’yi arar. Oda dışarıda yemekte olduğunu söyleyince Özgür. onun Serdar’la buluştuğunu zanneder. Eve gelen Ezgi, Özgür’ün kendisini kıskandığı düşüncesiyle mutlu bir şekilde terasa çıkar. Orada Serdar’ın kız kardeşiyle Özgür’ü öpüşürken görünce dünyası başına yıkılır.