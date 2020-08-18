Bay Yanlış 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 8. yeni bölüm fragmanı!

Bay Yanlış 8. bölüm 2. fragmanı ekranlara geldi. Merakla beklenen yeni bölümde Özgür ve Ezgi birbirlerine açılmaya karar verirler. Özgür'ün duygularından emin olması için Ezgi'ye sorduğu sorunun ardından Ezgi hiç beklenmedik bir hareketle Özgür'ü öper. İşte Bay Yanlış 8. bölüm 2. fragmanı haberimizde...

BAY YANLIŞ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Ezgi ve Özgür birbirlerine olan ilgilerini sürdürseler de, yaşananlar nedeniyle bunu kendilerine bile itiraf edemiyorlar. Annesinin “Sen bu adama aşık mısın?” diye sorusu karşısında, Ezgi de kendine bile itiraf edemediği bu aşk sorusu karşısında kalakalıyor. Birlikte vakit geçiren Özgür ve Ezgi birbirlerine hislerini itiraf ediyorlar. Ozan Cemre'ye Özgür’ün Ezgi’ye aşık olabileceğini söylüyor.

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Ezgi, La Gabbia’da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize edilmesine ön ayak olur. Bu organizasyona Serdar da katılacaktır ve Ezgi’yle tango yapma isteğindedir. Fakat Ezgi tango bilmediği ve bu konuda Serdar’a yalan söylediği için kısa sürede bu dansı öğrenmek zorundadır.

Tango konusunda başarılı olan Özgür mecburen Ezgi’ye bu konuda yardımcı olur. Birlikte pratik yaparken iyice yakınlaşan Ezgi ve Özgür birbirlerinden etkilense de Yeşim ve Serdar’ın varlığı bunu dile getirmelerine engel olur. Bu arada Soner’in ortaya çıkışı her şeyi karıştıracak, bu gecede yaşananlar Özgür ve Ezgi’nin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalarına sebep olacaktır.