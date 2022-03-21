Bayatibuselik ne demek, TDK'ya göre Bayatibuselik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bayatibuselik ne demek? Bayatibuselik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bayatibuselik kelimesi. Peki bayatibuselik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bayatibuselik nedir, bayatibuselik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAYATİBUSELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bayatibuselik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bayatibuselik kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bayatibuselik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bayati makamının buselik beşlisi veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluşan bir birleşik makam

