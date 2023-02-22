Bayburt belediye başkan Pekmezci ve belediye meclis üyelerinden şükran ziyareti

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Meclis Üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun'a şükran ziyaretinde bulundular.

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Bayburt belediye başkan Pekmezci ve belediye meclis üyelerinden şükran ziyareti

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Meclis Üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun'a şükran ziyaretinde bulundular.

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BİZ MİLLET OLARAK BİR VE BÜTÜNÜZ

Başkan Pekmezci Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan askeri gazinoda gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, "Bugün 21 Şubat, Bayburt'umuzun kurtuluş günü. Bizler Bayburt Belediye Meclisi olarak Bayburt halkı adına Türk Silahlı Kuvvetlerine sizin şahsınızda şükranlarımızı sunmaya geldik. Biz millet olarak bir ve bütün, beraberlik içinde ordumuz ile verilen mücadeleyi unutmamış bir neslin çocukları olarak sizin nezdinizde şükran duyguları ile dolu olarak bugün buradayız. Size tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ise, ziyaretlerinden ötürü Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek, "Bizler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugünkü temsilcileri olarak sizleri ağırladığımız için mutluyuz. Bu makamlar gelip geçicidir ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bayburt gibi çok kıymetli bir memleketin, Türk coğrafyasının kurtulmasında payımız olduğu için mutluyuz. Bugün milletimizin bağrından çıkıp bu topraklarda sizlere layık olmaya devam ettiğimiz için onur duyuyoruz. İnşallah bir daha kurtuluş günlerini yaşamak durumunda kalmayız ve daha iyiye, daha güzele gitmeye hep birlikte devam ederiz" dedi.

Ziyaret konuşmaların ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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