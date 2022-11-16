Bayburt'lu kadınlar yünlerini elle yıkamaya devam ediyor

Günümüzde her şeyin makinayla yapıldığı işleri, Bayburt'lu kadınlar yünlerini eski bir gelenek olan elle yıkamaya devam ediyor. Bayburt'ta kadınlar, koyun sürüsü sahiplerinden satın aldıkları yünleri saatlerce çırparak, evlerinde kullanılır hale getiriyor.

YAYINLAMA
Google News
Bayburt'lu kadınlar yünlerini elle yıkamaya devam ediyor

Bayburt'lu kadınlar yünlerini makinayla değil eski bir gelenek olan elle yıkamaya devam ediyor. Bayburt'ta kadınlar, koyun sürüsü sahiplerinden satın aldıkları yünleri saatlerce çırparak, evlerinde kullanılır hale getiriyor.

Kadınlar, koyun yününü önce deterjanlı suda üç gün üst üste yıkayıp kirden arındırıyor. Yıkanan yünler daha sonra güneşin karşısında kurutulmaya bırakılıyor. Nemden ve kirden arındırılan yünler, yere serili olan brandaların üzerinde kadınlar tarafından saatlerce çırpılıyor. Yünler, hazır hale getirildikten sonra ise yastık, yorgan ve döşek yapımında kullanılıyor.

BAYBURTLU KADINLAR YÜNLERİ ELLE YIKAMAYA DEVAM EDİYOR

45.jpg

Ev hanımı Sultan Demir , "Yünden yastık, yorgan yapıyoruz. Kanepe üstüne sermek için döşekler yapıyoruz. Yünü çırparken zorlanıyoruz. Yoruluyoruz. Avuçlarımızın içi şişip patlıyor. Ama, koyun yünü elyaftan daha güzel ve sağlıklı. Bu yüzden döşek, yorgan yapımında yün kullanmaya daha çok tercih ediyorum. Her ne kadar yorulsam da canım yansa da yün yataklarda uyumak daha güzeldir" dedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
NATO Polonya'ya düşen füzeler için acil toplanıyor
NATO Polonya'ya düşen füzeler için acil toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir"
Son Haberler
Dakikalarca siren çalan ambulansa yol vermedi, frene bastı
Dakikalarca siren çalan ambulansa yol vermedi, frene bastı
Ardahan İl Özel İdaresi Köy yolları yapmaya devam ediyor
Ardahan İl Özel İdaresi Köy yolları yapmaya devam ediyor
Bayburt'lu kadınlar yünlerini elle yıkamaya devam ediyor
Bayburt'lu kadınlar yünlerini elle yıkamaya devam ediyor
16 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, düşünüp durmaya son ver, Kova, o insanı görmezden gelme!
16 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, düşünüp durmaya son ver, Kova, o insanı görmezden gelme!
Alkollü araç kullanmıştı! O siyasetçi milletvekilliğinden istifa etti
Alkollü araç kullanmıştı! O siyasetçi milletvekilliğinden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20'de kritik konuya dikkat çekti: "Önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20'de kritik konuya dikkat çekti: "Önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız"
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! O oyuncakları satmak da piyasa sürmek de yasaklandı!
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! O oyuncakları satmak da piyasa sürmek de yasaklandı!
Çok Okunanlar
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!
16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!
Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!
Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!
29. Dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM parkur sınavı ne zaman 2022?
29. Dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM parkur sınavı ne zaman 2022?
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye evlenme teklifi yağıyor! Esra Ezmeci'nin gelen teklife cevabı olay oldu: "Tövbe estağfurullah"
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye evlenme teklifi yağıyor! Esra Ezmeci'nin gelen teklife cevabı olay oldu: "Tövbe estağfurullah"
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!