Bayburt'ta kamyonet yoldan çıkarak ağaca çarptı! 1 ölü 1 yaralı var Bir kaza haberi de Bayburt'tan geldi. Yağmur nedeniyle kaygan zeminde kontrolü kaybeden kamyon sürücüsü, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada bir kişi ölürken bir kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Bayburt'ta yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kamyonetin yoldan çıkarak ağaçlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Hamdi Seçkin yönetimindeki 69 AF 720 plakalı eşya yüklü kamyonet, yağışın etkili olduğu merkeze bağlı Yaylapınar köyü yakınlarındaki yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Kazada aracın içerisinde sıkışan sürücü Hamdi Seçkin ile Sinan Tütüneken, itfaiye ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale etmesi sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralanan ve sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Hamdi Seçkin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yan koltukta bulunan Sinan Tütüneken'in tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.