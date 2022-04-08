TV8 canlı yayın Survivor All Star 72. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 40. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Arka Sokaklar 622. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 1. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru ilk bölüm izle YoutubeStar TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 16. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle YoutubeYalova'da kan donduran olay! Aynı kıza aşık oldular diye arkadaşını boğazından keserek katletti! "Gururuma yediremedim"Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı canlı izle | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı Bein Sports Haber canlı yayın izle linkiBaydöner'in reklam filmi sosyal medyanın gündemine oturdu! "Vegan olan ben, baydöner'e gideceğim!"Elon Musk bu defa tüm insanlığa tehdit olmaya geliyor! Beyin çipi projesini insan üzerinde denemeye başladı bile!Melih Gökçek, "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm" diyen Arzu Önşen'i tiye aldı! "Bu da yeni bir cins"
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Baydöner'in reklam filmi sosyal medyanın gündemine oturdu! "Vegan olan ben, baydöner'e gideceğim!"

Baydöner'in reklam filmi sosyal medyanın gündemine oturdu! "Vegan olan ben, baydöner'e gideceğim!"

Baydöner'in yeni reklam filmi, sosyal medyada en çok ses getiren kampanyalardan biri oldu. Ülkede var olan can sıkıcı durumları reklama taşıyan marka, özellikle gençlerin ilgi noktası oldu.

Türkiye'nin en çok tercih edilen et ve et ürünlerinin tüketiciye sunulduğu zincirlerden biri olan Baydöner, yepyeni bir reklam filmiyle piyasayı alt üst etti. Sosyal medyada izlenme rekorları kıran reklamda, insanlığın kafasında yer edinen bir çok can sıkıcı düşüncelere yer verilmesi, herkesin kendi içerisinde ortak bir düşünce bulmasına vesile oldu. 

adsiz.jpg

"VEGAN OLAN BEN..."

Baydöner'in reklamı piyasayı alt üst ederken, sosyal medya kullanıcılarını da mest etti. Nil Karaibrahimgil'i akıllara getiren reklama en çok gençler sevindi. Bir çok veganın da takdir ettiği reklama çok sayıda olumlu eleştiriler gelirken "Vegan olan ben, Baydöner'e gitmek istiyorum" şeklinde şaşırtıcı yorumlar da geldi.

das.jpgr0dasfs0zlv3ee.jpg

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT