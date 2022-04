Türkiye'nin en çok tercih edilen et ve et ürünlerinin tüketiciye sunulduğu zincirlerden biri olan Baydöner, yepyeni bir reklam filmiyle piyasayı alt üst etti. Sosyal medyada izlenme rekorları kıran reklamda, insanlığın kafasında yer edinen bir çok can sıkıcı düşüncelere yer verilmesi, herkesin kendi içerisinde ortak bir düşünce bulmasına vesile oldu.

"VEGAN OLAN BEN..."

Baydöner'in reklamı piyasayı alt üst ederken, sosyal medya kullanıcılarını da mest etti. Nil Karaibrahimgil'i akıllara getiren reklama en çok gençler sevindi. Bir çok veganın da takdir ettiği reklama çok sayıda olumlu eleştiriler gelirken "Vegan olan ben, Baydöner'e gitmek istiyorum" şeklinde şaşırtıcı yorumlar da geldi.