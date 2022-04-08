Baydöner'in sahibi kim? Kimin? Levent Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Türkiye'de birçok AVM'de bulunan Baydöner markasının Ramazan ayı için hazırladığı reklam sosyal medyada çok konuşuldu. Bunun üzerine markanın sahibinin kim olduğu internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Baydöner'in sahibi kim? Levent Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

BAYDÖNER'İN SAHİBİ KİM? LEVENT YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Baydöner markasının sahibi Levent Yılmaz'dır. Levent Yılmaz, 1968 yılında Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nden mezun olan Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi, işletme yüksek lisansı yapmıştır. Baydöner Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 54 yaşındaki Levent Yılmaz, Ebru Yılmaz'la evlidir. Bade ve Cem adında iki çocuğu bulunmaktadır.

BAYDÖNER HAKKINDA

Bugüne kadar sayısız ödüller kazanan Baydöner; son olarak, 2015 ve 2016 yılında, AVM Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen ve halk oylaması ile seçilen “ AVM’lerde en sevilen ve tercih edilen restoran zinciri” ödülüne layık görüldü. Türkiye pazarında şube sayısı ve satış hacmi ile en büyük restoran zinciri olan Baydöner; Türk damak tadının vazgeçilmez lezzetlerini misafirlerine sunuyor. Baydöner, şu an Türkiye, Irak’ta olmak üzere 110’un üzerinde şube ile hizmet veriyor.