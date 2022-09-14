Bayern Münih 2 - 0 Barcelona | MAÇ SONUCU

Avrupa futbolcunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu kapsamda ölüm grubu olarak adlandıran C Grubu'nda Alman devi Bayern Münih, İspanyol devi Barcelona'yı ağırladı.

13 Eylül 2022 Salı günü Bavyera ekinin maçlarını oynadığı Fussball Arena München'da TSİ ile 22.00'da başlayan maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yaptı.

LEWANDOWSKİ NET FIRSATLARI GOLE ÇEVİREMEDİ

Mücadeleye etkili başlayan Barcelona, Robert Lewandowski ile 18, 20 ve 40. dakikada girdiği net pozisyonlardan faydalanamadı.

İlk yarının genel hakimi Barcelona olarak göze çarparken Bayern Münih, ikinci yarıya iyi bir giriş yaptı.

BAYERN 5 DAKİKADA 2 GOL BULDU

Bayvera ekibi maçın 50.dakikasında kazanılan köşe vuruşunda Lucas Hernandez'in kafa vuruşuyla attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Barcelona 54.dakikada Leroy Sane'nin ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.

BARCELONA BASTIRDI AMA GOL BULAMADI

Geriye düşen Barcelona 62.dakikada gole çok yaklaştı. Lewandowski ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Pedri'nin vuruşu direğe çarptıktan sonra oyun alanını terk etti.

Maçın geri kalanında başka gol olmazken Bayern Münih mücadeleden 2-0 galip ayrılarak gruptaki puanını 6'ya yükseltti.