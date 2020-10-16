Almanya DFB Kupası'nın son şampiyonu Bayern Münih, 1. Tur'da 5. lig ekibi Düren Merzenich'e konuk oldu. Bavyera ekibi zayıf rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Bayern'e turu getiren golleri 24 ve 75'te Maxim Choupo-Moting ile 36'da Thomas Müller (pen.) kaydetti.

Farklı kazanması beklenen yıldızlar topluluğu, yedek kadroyla çıktığı maçtan Almanya'nın alt lig takımlarından Düren'e 3 gol atabildi. Bayern Münih Bundesliga'da bu hafta sonu Arminia Bielefeld ile karşılaşacak.