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Bayern Münih, Almanya Kupası'nda Düren'i 3 golle geçti

Almanya DFB Kupası'nda Düren Merzenich ile karşılaşan Bayern Münih, zayıf rakibini 3 golle geçti.

Almanya DFB Kupası'nın son şampiyonu Bayern Münih, 1. Tur'da 5. lig ekibi Düren Merzenich'e konuk oldu. Bavyera ekibi zayıf rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Bayern'e turu getiren golleri 24 ve 75'te Maxim Choupo-Moting ile 36'da Thomas Müller (pen.) kaydetti.

Farklı kazanması beklenen yıldızlar topluluğu, yedek kadroyla çıktığı maçtan Almanya'nın alt lig takımlarından Düren'e 3 gol atabildi. Bayern Münih Bundesliga'da bu hafta sonu Arminia Bielefeld ile karşılaşacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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