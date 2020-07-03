Bayern Münih, Leroy Sane'yi yanlışlıkla duyurdu!

Bayern Münih, sezon başından beri adının anıldığı Manchester City'li yıldız Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Alman ekibi transferi Arapça sosyal medya hesabından yanlışlıkla yapılan paylaşım ile açıklamış oldu. Leroy Sane için 60 milyon euro ödeyecek olan Münih, Arapça hesabından yapılan paylaşımda "Leroy Sane'nin FC Bayern'de ilk fotoğrafları" ifadesine yer verdi.

Yapılan paylaşım kısa bir süre sonra silinmesine rağmen tekrar yüklendi ve yine kısa bir süre içinde silindi.

HATANIN BAYERN MÜNİH DEĞİL

Yapılan hatalı paylaşımın sebebi ise, Bayern Münih'in Arapça hesabının kulüpten harici bir hizmet sağlayıcı tarafından kontrol edilmesi olarak görülüyor.

Bayern transferi açıklamak için erken olduğunu düşünüyordu ancak kulüp geri adım atmayı düşünmüyor. Sane için planlanan resmi performans aynen değişiklik olmadan yapılacak.