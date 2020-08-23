Koronavirüs salgının gölgesinde 8 final formatında oynanan UEFA Şampiyonlar Liginde final maçına gelindi. Bayern Münih ve Paris Saint Germain'i karşı karşıya getiren mücadelede ikinci yarı sürüyor. Maçın canlı anlatımını ve yayınını haberimizde bulabilirsiniz.

İLK YARI

15. dakikada Di Maria’nın pasında sol kanatta topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girer girmez şutunu çıkardı ancak Kimmich ayak koyarak tehlikeyi engelledi.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Mbappe, savunmanın arkasına sarkan Neymar’ı gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Neuer topu kornere göndermeyi başardı.

22. dakikada Davies’in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Navas’ı geçen top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Neymar’ın pasında topla buluşan Di Maria, Herrera ile verkaç yapıp ceza sahası içinde topla buluştu. Arjantinli futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gnabry ceza sahasına ortaladı. Zor pozisyondaki Lewandowsk’nin kafa vuruşunda kaleci Navas gole izin vermedi.

44. dakikada Bayern savunmasının hatasında topu kapan Mbappe, Di Maria’yla verkaç yaptı ve şutunu çekti. Kaleci Neuer topu hakim oldu.

BAYERN MÜNİH - PSG CANLI İZLE

İKİNCİ YARI

( GOLLLL) Bayern Münih, Kimmich'in ortasında Kingsley Coman'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla mücadelede 1-0 öne geçti.

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

Stat: Estadio da Luz

Hakemler: Daniele Orsato xx, Lorenzo Manganelli xx, Alessandro Giallatini xx

PARİS SAİNT GERMAİN

Navas xxx, Kehrer xx, Silva xxx, Kimpembe xx, Bernat xx, Herrera xxx, Marquinhos xx, Paredes xx, Di Maria x, Mbappe x, Neymar x

Yedekler: Rico, Bulka, Kurzawa, Diallo, Bakker, Dagba, Verratti, Sarabia, Draxler, Gueye, Moting, Icardi

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

BAYERN MÜNİH

Neuer xxx, Kimmich xx, Boateng x (Süle dk. 25 xx), Alaba xx, Davies xxx, Alcantara xx, Goretzka xx, Gnabry xxx, Müller x, Coman xxx, Lewandowski xx

Yedekler: Ulreich, Hofmann, Odriozola, Pavard, Martinez, Hernandez, Coutinho, Cuisance, Perisic, Tolisso, Zirkzee

Teknik Direktör: Hansi Flick

Sarı kart: Davies, Gnabry, (Bayern Münih), Paredes (PSG)